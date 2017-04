Region.

Sie sind seit langem in der Politik, kennen im Landtag die Oppositions- und die Regierungsrolle – und verlassen nun mit der Landtagswahl im Mai das politische Geschäft und gehen in Rente: der Aachener Reiner Priggen (Grüne), der Erkelenzer Gerd Hachen (CDU) und der Jülicher Josef Wirtz (CDU). Im Gespräch mit unseren Redakteuren René Benden, Thorsten Pracht und Claudia Schweda erzählen sie, was sie erlebt haben und wie es ihnen mit ihrem Abschied geht.