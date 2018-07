Diskussionsrunde, Film und kreativer Snack

Unter dem Motto „Visionen für eine Ernährungspolitik von morgen“ laden Slow Food und Misereor am Donnerstag, 12. Juli, ab 19.30 Uhr in den Stadtgarten Hirschgrün in Aachen ein. Nach einer Gesprächsrunde wird der Film „Voices of transition“ gezeigt. Dazu gibt es einen genussvollen Snack. Um Anmeldung unter projektbeauftragte@slowfood.de wird gebeten.