Synode am 2. September, buntes Programm in Jülich

Zwei große Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum in unserer Region finden an den beiden kommenden Wochenenden statt.

Samstag, 2. September: Reformationssynode von 10 bis 17.30 Uhr in der Hauptkirche in Mönchengladbach-Rheydt, Hauptstraße 90. Zur Diskussion am Vormittag sind auch unangemeldete Gäste zugelassen.

Am Sonntag, 10. September, laden die vier evangelischen Kirchenkreise Aachen, Jülich, Gladbach-Neuss und Krefeld-Viersen von 10 bis 17.30 Uhr in einen Teil des Brückenkopfparks in Jülich, den Stadtpark, zum „Fest der Begegnung“ mit vielen Mitmachaktionen und Bühnenprogramm ein. Der Eintritt zu diesem Fest ist frei. Eingang über die Kirmesbrücke. Ein Shuttle vom Parkplatz am Haupteingang ist eingerichtet.