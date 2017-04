Razzia gegen Rockerclubs: Polizei nimmt acht Verdächtige fest

Region. Die Aachener Polizei hat am Freitagmorgen in einer konzentrierten Suchaktion dutzende Grundstücke zweier verfeindeter Rockerclubs durchsucht. Acht Personen wurden festgenommen. Darüber hinaus stellten die Beamten Drogen und Waffen sicher.

Wie die Aachener Staatsanwaltschaft mitteilte, ermittelten die Beamten bereits seit Oktober vergangenen Jahres gegen den Rockerclub „EG Crossfire“ und eine Gruppe aus Stolberg. Sie stehen im Verdacht, in der Stolberger Innenstadt, rund um den Mühlener Markt, mit Drogen gedealt zu haben.



Nach intensiven Ermittlungen in den vergangenen Monaten durchsuchte die Polizei am Freitagmorgen schließlich 18 Anwesen in Stolberg, Aachen, Eschweiler, Euskirchen, Bad Honnef und Bonn. Insgesamt acht Personen im Alter zwischen 25 und 51 Jahren, die mit einem Haftbefehl gesucht worden waren, konnten die Beamten festnehmen. Zudem fand die Polizei mehrere Drogen und Waffen, die ebenfalls sichergestellt wurden.