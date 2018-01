Michael Schumachers Kartbahn verschwindet im Tagebau Hambach

Kerpen.

Mit Emotionen gewinnt man keine Rennen. Ralf Schumacher wirkt sehr nüchtern: „Ich bin hier aufgewachsen. Mit sechs Jahren bin ich hierher gezogen, da haben wir da oben gewohnt”, sagt der frühere Formel-1-Pilot und richtet seinen Blick am Mittwoch auf das Haus an der Kartbahn. Nun steht die berühmte Rennstrecke in Kerpen ersatzlos vor dem Aus. Der rheinische Braunkohletagebau Hambach wird das Areal laut RWE Power nach 2020 in Anspruch nehmen.