Simmerath.

Katzen verschwinden. Das ist schon einmal so. Aber in Simmerath hat in den vergangenen Wochen und Monaten offenbar ein Katzenfänger sein Unwesen getrieben. Inzwischen habe der Mann eingeräumt, für die Entführung von mindestens sieben Katzen verantwortlich zu sein, sagt eine Tierschützerin von der Hundesuchhilfe Eifel.