Querstehender Lkw auf A44: Auffahrt gesperrt

Jülich.

Weil sich ein Sattelschlepper auf der Auffahrt Jülich-West der Autobahn 44 quergestellt hatte, kam es in der zweiten Tageshälfte des Freitags zu Behinderungen. Die Auffahrt in Fahrtrichtung Düsseldorf/Mönchengladbach wurde bis weit in die Nacht hinein gesperrt.