Vijlen/NL - Putzfrau in Ferienhaus angeschossen: Verdächtiger gefasst

Vijlen/NL. Im niederländischen Vijlen bei Vaals wurde am Montagmittag eine Frau in einem Ferienhaus angeschossen und verletzt. Am Abend nahm die Polizei einen Verdächtigen fest.

Dem niederländischen Nachrichtenportal 1limburg.nl zufolge wurde die Polizei gegen 15 Uhr in den Stadtteil Cottessen nahe der belgischen Grenze gerufen. Dort fanden sie die 53-jährige Frau, die laut dem Besitzer als Reinigungskraft in dem Ferienhaus gearbeitet hatte. Sie wurde in ein Maastrichter Krankenhaus gebracht.

Am Montagabend konnte die niederländische Polizei in Vijlen einen 50-jährigen Verdächtigen in seiner Wohnung festnehmen. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.