Eschweiler/Aachen - Prozess um Tod eines Säuglings startet am Aachener Landgericht

Eschweiler/Aachen.

Am Montag, 10. September, beginnt vor dem Aachener Landgericht der Prozess um den Tod eines Säuglings in Eschweiler. Tatverdächtig ist der 30-jährige Vater des damals sieben Monate alten Babys. Er sei der Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt, sagte am Montag ein Gerichtssprecher.