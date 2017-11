Prozess um Bluttat im „Waschparadies“: Mörder bestreitet Tat Letzte Aktualisierung: 3. November 2017, 20:24 Uhr

Aachen/Übach-Palenberg. Vor dem Aachener Landgericht hat der 2009 zu lebenslanger Haft verurteilte Mörder Ronny B. (41) am Freitag als Zeuge noch einmal seine brutale Tat beschrieben. Zusammen mit seinem Komplizen Khalil H. hatte er am 4. April 2009 in den Räumen einer Waschstraße in Übach-Palenberg den 62-jährigen Waschstraßenbesitzer Christian F. erschlagen – aus Habgier und mutmaßlich im Auftrag der Witwe des Opfers.