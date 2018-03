Düsseldorf - Prozess gegen mutmaßlichen Diamantenschmuggler beginnt

Düsseldorf.

Ein mutmaßlicher Diamantenschmuggler mit 358 Rohdiamanten im Gepäck steht von Donnerstag an (9.30 Uhr) in Düsseldorf vor Gericht. Die Diamanten sollen im Innenfutter der Umhängetasche des 25-Jährigen eingenäht gewesen sein, als er vor einem Jahr in der Landeshauptstadt erwischt wurde.