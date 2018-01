Region - Polizei warnt vor Cybersex-Masche auch in der Region

Region. Die Betrügermasche mit Cybersex gibt es schon ein paar Jahre, doch nun häufen sich die Fälle auch in der Region. Nahezu wöchentlich werden Internet-Nutzer nach einem „Sex-Chat“ Opfer von Erpressungen. Dabei geht es oftmals um mehrere tausend Euro. „Die Masche ist perfide,“ so Polizeisprecher Paul Kemen.

Wie die Aachener Polizei am Mittwoch berichtet, werden die meist männlichen und zwischen 18 und 45 Jahre alten Opfer über Plattformen wie Soziale Netzwerke oder Dating-Webseiten und Apps zunächst eher zufällig ausgewählt und kontaktiert. Was folgt ist eine Unterhaltung. Kurz danach schlägt der Gesprächspartner - meist eine Frau - einen privaten Videochat vor. Dies geschieht über Dienste wie „Skype“ .

Während die Gesprächspartnerin bereits halbnackt vor dem PC sitzt, wird das Opfer dazu aufgefordert, sich auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Die Täter vermitteln dabei das Gefühl, dass es sich um einen „geschützten Raum“ handle, von dem nichts nach außen dringen kann.

„Das zu glauben, ist folgenschwer: Wer sich auf diese Spielchen einlässt, muss damit rechnen, dass jederzeit ein Bild oder ein Video aufgenommen werden kann,“ sagt Polizeisprecher Paul Kemen. Sobald ein Videochat gestartet wird, kann dieser auf unterschiedliche Art und Weise aufgezeichnet werden, etwa können die Täter den Bildschirm abfilmen, oder aber auch spezielle Programme benutzen.

Diese Mitschnitte und Bilder dienen dann anschließend als Erpressungsmittel. Die Täter drohen, das Material in Sozialen Netzwerken zu teilen oder auf Videoplattformen zu veröffentlichen, falls die geforderte Summe nicht per Bargeldtransfer beglichen wird. In einigen Fällen ist dies bereits geschehen, sodass Bilder und Videos von Opfern auf Pornoseiten abgebildet wurden, teilweise mit einer Verlinkung auf das private Facebook-Profil des Opfers.

Bereits getätigte Erpresserzahlungen seien weiterhin keine Garantie dafür, dass man Ruhe vor den Tätern hat. Mit „geringen“ Summen, meist ab 200 Euro, werden Opfer zunächst geködert. Bei erfolgreicher Zahlung folgen dann meist weitere Forderungen, die sich auf mehrere tausend Euro belaufen können. Zu diesen hohen Forderungen ist es in der Städteregion Aachen aber bislang nicht gekommen.

Die Polizei rät, bei Cybersex immer vorsichtig zu sein. Niemals sollten intime Bilder und Videos an Unbekannte weitergegeben werden. Auch ein bereits sehr freizügiger Chat in Unterwäsche kann zu einer Erpressung führen. „Eltern sollten auf Ihre Kinder aufpassen und über die Gefahren sprechen“, so Kemen.

Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, da die Internetanschlüsse der Täter und Täterinnen im entfernteren Ausland registriert sind. Die Behörden gehen außerdem von einer sehr hohen Dunkelziffer in diesem Deliktsbereich aus, da sich die Opfer wegen der vorgenommenen und aufgezeichneten sexuellen Handlungen oft schämen.

Menschen, die Opfer einer solchen Masche geworden sind, sollten sich dennoch mit dem zuständigen Fachkommissariat der Kripo unter der Rufnummer 0241/957731501 in Verbindung setzen.