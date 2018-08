Köln.

Die Kölner Polizei hat nach einem illegalen Straßenrennen in der Innenstadt zwei junge Männer aus dem Verkehr gezogen. Die beiden Raser im Alter von 18 und 27 Jahren beschleunigten ihre Wagen in der Nacht zum Samstag immer wieder mit lautem Motorheulen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.