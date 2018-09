Region.

Mehr als tausend Menschen haben am von Klimaaktivisten angekündigten „Wochenende des Widerstands“ an einer Führung durch den Hambacher Forst teilgenommen. Darunter waren viele Familien und Kinder. Zu dem mehrstündigen Waldspaziergang am Sonntag seien mehr als 1100 Menschen gekommen, sagte der Umweltschützer und Naturführer Michael Zobel.