Merzenich - Polizei nimmt erneut Aktivisten im Hambacher Forst fest

Merzenich.

Trotz des Rodungsstopps im Hambacher Forst haben Unbekannte erneut Sperren und Blockaden auf Straßen und Wegen am Tagebau Hambach errichtet. Die Polizei nahm am Montag zwei Personen vorläufig fest, die sich an eine dreibeinige Holzkonstruktion festgekettet hatten.