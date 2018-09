Kerpen - Polizei ist am Donnerstag weiter im Hambacher Forst im Einsatz

Kerpen. Der Einsatz im Hambacher Forst ist noch nicht vorbei: Auch am Donnerstag ist die Polizei wieder im Hambacher Forst im Einsatz, um den restlichen Müll und Unrat aus dem Wald wegzuräumen, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei wird gefährliche Gegenstände, Beweis- und Tatmittel, die zur Vorbereitung und Begehung von Straftaten oder dem Bau von Barrikaden dienen, sicherstellen, wie sie selbst mitteilte. Räumungen des Wiesencamps, von Baumhäusern oder gleichartigen Bauten sind nach wie vor nicht geplant, heißt es weiter.

Auch in der letzten Nacht kam es im Bereich des Hambacher Forstes zu einem erneuten Angriff von Unbekannten auf die Einsatzkräfte: Mit Zwillen und Pyrotechnik haben die Täter in Richtung der Polizeifahrzeuge geschossen. Es wurde niemand verletzt, und es wurde nichts beschädigt, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Täter konnten sich unerkannt in den Wald zurückziehen.