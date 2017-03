Polizei hebt Hanfplantage im Wert von zwei Millionen Euro aus

Bad Münstereifel.

Am Donnerstagvormittag hat die Polizei in Bad Münstereifel fünf Cannabisplantagen im Keller einer Halle ausheben können. Die Plantagen waren mit insgesamt 1070 Pflanzen in verschiedenen Wachstumsphasen bestückt. Außerdem fanden die Beamten bereits abgeerntete Pflanzen mit einem Marktwert von zwei Millionen Euro.