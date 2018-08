Den Haag - Polizei fasst Verdächtigen im Mordfall um Nicky Verstappen

Den Haag. 20 Jahre nach dem Mord an dem elfjährigen Nicky Verstappen aus den Niederlanden ist am Sonntag ein Verdächtiger gefasst worden. Das teilte die niederländische Polizei mit. Der Mann sei aktuell in Spanien und werde an die Niederlande ausgeliefert, heißt es weiter. Es soll sich um den gesuchten 55-Jährigen handeln.

Wie die niederländische Polizei weiter mitteilte, konnte sie den Verdächtigen nach einem Zeugenhinweis fassen. Der habe den Mann anhand des Fahndungsfotos erkannt.

Der elfjährige Nicky Verstappen war im August 1998 aus einem Ferienlager in der Brunssumer Heide in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze verschwunden. Seine Leiche wurde einen Tag später in einem Tannenwäldchen in der Nähe entdeckt.

Zehn Jahre nach seinem Tod war mit Hilfe neuer Forschungsmethoden an seiner Kleidung die DNA eines zunächst unbekannten Mannes entdeckt worden. Doch alle Bemühungen, den Mord aufzuklären, waren in den Jahren darauf vergeblich.

Im Frühjahr 2018, rund 20 Jahre nach dem Mord, riefen niederländische Behörden schließlich zum größten Massen-Gentest in der Kriminalgeschichte des Landes auf. In einem Radius von fünf Kilometern um den Tatort waren 17.500 Männer aus Landgraaf, Brunssum und Heerlen ausgewählt worden, außerdem aus Nickys Wohnort Heibloem. Daneben erhielten auch 4000 Männer, die 1998 in diesem Gebiet gewohnt hatten und später umgezogen waren, einen entsprechenden Brief der Polizei. Rund 15.000 Männer nahmen an dem Test teil.