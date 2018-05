Dahlem - Polizei beruhigt Vierjährige: Pferde müssen nicht ins Gefängnis

Dahlem.

Von einem anrührenden Telefonat zwischen einem Polizeibeamten und der vierjährigen Tochter eines Pferdehalters berichtete am Montag die Polizei des Kreises Euskirchen. Auslöser waren drei frei über die Straße laufende Pferde, die am Freitagnachmittag für Aufregung in der Eifelgemeinde Dahlem gesorgt hatten.