Aachen - Polizei befreit Flüchtlinge aus Lkw an der A44

Aachen. Die Polizei hat am Mittwochmorgen sechs Flüchtlinge aus einem geschlossenen Lkw befreit. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte am Vormittag die Bundespolizei Aachen. Ersten Ermittlungen zufolge waren die sechs Männer zu einem noch nicht geklärten Zeitpunkt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der A44 in den Lkw eingebrochen und hatten sich auf der Ladefläche versteckt.

Mehr zum Thema

Die Männer hätten sich vermutlich auf den Weg nach England machen wollen, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Lkw fuhr aber, anders als die Flüchtlinge offenbar erwartet hatten, nicht gleich los. Der Fahrer hatte die Nacht auf dem Rastplatz Lichtenbusch am deutsch-belgischen Grenzübergang verbracht, er hatte im Führerhaus geschlafen und den Einbruch der Flüchtlinge nicht bemerkt. Als der Lkw um 7 Uhr noch nicht losgefahren war, wurde die Zeit den Flüchtlingen offenbar zu lang. Sie klopften von innen gegen die Tür der Ladefläche, die sie nicht mehr öffnen konnten, teilte die Bundespolizei weiter mit.

Der Lkw-Fahrer rief die Polizei, die wiederum die Bundespolizei verständigte. Beamte der Inspektion Aachen öffneten die Tür zum Laderaum und befreiten die sechs Männer aus dem Lkw. Nachdem die Bundespolizei am Mittwochvormittag drei Dolmetscher für die sechs Männer und den rumänischen Lkw-Fahrer organisiert hatte, ergaben die Vernehmungen, dass vier der Männer aus Eritrea stammen und mindestens drei sich illegal in der Bundesrepublik aufhalten, wie die Bundespolizei erklärte.

Ein weiterer Mann stammt aus dem Sudan, er ist vom Ausländeramt zur Festnahme ausgeschrieben. Und der sechste Mann stammt aus Äthiopien, er hatte bereits vorher in Deutschland um Asyl gebeten. Sein Verfahren läuft noch, er verfügt über eine sogenannte Aufenthaltsgestattung, bis das Asylverfahren abgeschlossen ist. Die Bundespolizei forderte ihn auf, in seine Unterkunft zurückzukehren. So lange sein Asylverfahren läuft, bestehe für ihn eine sogenannte Residenzpflicht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei, derzufolge er sich nur begrenzt frei bewegen kann.

Einer der Eritreer konnte bislang noch nicht vernommen werden, da auf Anhieb kein Dolmetscher für ihn gefunden werden konnte. In Eritrea gibt es neun gleichberechtigte Nationalsprachen, eine offizielle Amtssprache existiert nicht. Die Bundespolizei geht im Moment davon aus, dass auch er sich illegal in Deutschland aufhält.

Wir berichten weiter.