Monschau - Plötzlich neue Eltern und vier Geschwister

„Eifel hilft“ plant ein Benefizkonzert

Der Verein „Eifel hilft“ wurde 2015 gegründet. Inzwischen ist die Initiative gemeinnützig, das Verfahren war kompliziert, weil Behörden in zwei Bundesländern beteiligt war. Stammsitz von „Eifel hilft“ ist in Prüm in Rheinland-Pfalz, die beiden Vorsitzenden leben in Nordrhein-Westfalen.