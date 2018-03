Köln - Plädoyers und Urteil im Kölner Raser-Prozess am Donnerstag erwartet

Köln.

Der neu aufgelegte Raser-Prozess vor dem Kölner Landgericht zieht sich in die Länge. Die eigentlich schon für Montag erwarteten Plädoyers sollen nun erst am Donnerstag gehalten werden. Im Anschluss ist das Urteil geplant. Am Montag hörte das Gericht noch zwei Zeugen, die kurzfristig geladen wurden.