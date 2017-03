Aachen/Berlin.

Man kann sagen, dass die Einführung einer Pkw-Maut in Deutschland am Freitag eine weitere Hürde nimmt, wenn Bundestag und Bundesrat sich in Erster Lesung mit dem neuen Gesetzespaket befassen. Man kann aber auch sagen, dass in dem Hickhack um das vielleicht unbeliebteste Projekt der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode lediglich ein neues Kapitel aufgeschlagen wird.