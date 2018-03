Die Familie wird schon bald nach Aachen umziehen

Prof. Dr. Dr. hc. mult. Ulrich Rüdiger hat an der RWTH Physik studiert, promoviert und habilitiert, war hier Wissenschaftlicher Assistent und Akademischer Rat. Von 1997 bis 1998 war er an der New York University. 2002 erhielt er den Ruf auf eine Professur der Uni Konstanz. Er wurde 2009 zum Rektor gewählt.

Rüdigers Frau hat in Aachen Wirtschaftswissenschaften studiert und hier promoviert. Das Ehepaar hat vier Kinder: eine 20-jährige Tochter, einen 17-jährigen in Aachen geborenen Sohn sowie 14-jährige Zwillinge, zwei Jungen. Die Familie möchte zeitnah nach Aachen umziehen.

Ursprünglich waren fünf Kandidaten, darunter eine Frau, in der engeren Wahl. Senat und Hochschulrat entschieden sich einstimmig für den Vorschlag Ulrich Rüdiger.