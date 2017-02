Von: C. Hauser, T. Reisener und C. Schwerdtfeger Letzte Aktualisierung: 28. Februar 2017, 20:35 Uhr

Köln/Bonn/Eschweiler.

Mit einer Möhre in der linken Hand und in rot-weißer Gardeuniform steht Florian Müller im Stall neben Querida. Der Reiter der Nippeser Bürgerwehr ist noch in der Nacht nach dem Sturz auf dem Kölner Rosenmontagszug in die Stallungen gekommen, um sich ein Bild vom Gesundheitszustand des Pferdes zu machen.