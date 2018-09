Leverkusen - Pech gehabt: Mann fordert aus Versehen Polizei zum Straßenrennen auf

Leverkusen.

Ausgerechnet eine zivile Streife der Polizei hat ein Raser in Leverkusen zu einem Straßenrennen aufgefordert. Mit Blickkontakt und aufheulendem Motor habe der 25-jährige Fahrer die Zivilpolizisten in der Nacht zum Mittwoch an einer Ampel zu einem Rennen animieren wollen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.