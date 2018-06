Landgraaf - Pearl Jam begeistern bei Pinkpop-Auftakt

Landgraaf.

Mit einem intensiven Zweieinhalb-Stunden-Auftritt von Pearl Jam ist das Pinkpop Festival am Freitag in seine 49. Auflage gestartet. Bei sommerlichem Wetter auf dem Megaland-Gelände setzten Eddie Vetter und Kollegen den stimmungsvollen Schlusspunkt an einen abwechslungsreichen Auftakttag.