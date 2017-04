Aachen.

Als die Putzfrau L. am 19. November 2014 um kurz nach 7 Uhr ihren Schlüssel ins Schloss des Personaleingangs der Pax-Bank steckte, stürmten fünf oder sechs maskierte Bankräuber aus dem Untergeschoss auf sie zu, hielten ihr und ihrer Kollegin eine Pistole an den Kopf und schubsten sie in die Bank.