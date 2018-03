NRW plant G9-Details: Auch Samstagsunterricht ist weiter denkbar

Bei der Rückkehr zu G9 an den Gymnasien in NRW wäre nach den Worten von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) auch Samstagsunterricht denkbar. Das liege allerdings in der Zuständigkeit der jeweiligen Schulkonferenz und des Schulträgers, sagte Gebauer am Donnerstag in Düsseldorf. Derweil kritisieren Kommunen in Nordrhein-Westfalen, dass Schulen auf eigenen Wunsch weiterhin bei der achtjährigen Gymnasialzeit bleiben können.

Auf Wunsch können einzelne Schulen bei G8 bleiben. Die neuen Kernlehrpläne werden nach Gebauers Worten derzeit erarbeitet. Für die Klassen 5 bis 10 der neunjährigen Gymnasien sind den Angaben nach 188 Wochenstunden vorgesehen. Acht davon seien nicht verbindlich, sondern könnten von den Schulen nachmittags etwa für ihre jeweiligen Profile genutzt werden.

Für die Schülerinnen und Schüler an künftigen G9-Gymnasien bedeutet das eine Fünf-Tage-Woche mit jeweils 30 Schulstunden und einer zusätzlichen Pflichtstunde. Die Ministerin wies darauf hin, dass leistungsstarke Schüler individuell oder als Lerngruppe ein Jahr überspringen könnten, um schneller das Abitur zu machen.

Einen massiven Lehrermangel an Förderschulen hat die nordrhein-westfälische Landesregierung eingeräumt. Derzeit gebe es 264 unbesetzte Stellen an den landesweit 375 Förderschulen, teilte NRW-Schulministerin Gebauer (FDP) am Donnerstag mit. CDU und FDP hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, die Schließungswelle von Förderschulen umgehend zu stoppen,