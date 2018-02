Canberra/Region - Ostbelgier führt fünf Tage lang die Amtsgeschäfte in Australien

Canberra/Region. Ein Techtelmechtel verschafft dem aus Raeren stammenden Mathias Cormann kurzfristig die Führung der australischen Amtsgeschäfte, wie belgische Medien berichten. Cormann wird fünf Tage lang Premier Malcolm Turnbull ersetzen, während der auf einem Staatsbesuch in den USA ist. Eigentlich wäre das die Aufgabe von Vize-Regierungschef Barnaby Joyce - doch der ist wegen eines Sexskandals beurlaubt.

Joyce gab diese Woche zu, ein Verhältnis zu einer ehemaligen Mitarbeiterin gehabt zu haben. Die 33-Jährige erwartet nun ein Kind vom Vizepräsidenten. Der 50-Jährige hatte sich bei seiner Frau, seinen Kindern und seinen Wählern für den Seitensprung entschuldigt. Ob sie ihm verzeihen, melden die belgischen Medien bislang nicht.

Der konservative Premierminister Malcolm Turnbull jedenfalls war nicht gnädig: Er beurlaubte seinen Vize und kündigte an, neue Standards etablieren zu wollen. Egal ob verheiratet oder ledig - sexuelle Verhältnisse unter Kollegen sollen für Minister künftig verboten werden.

Für den Rarerener Cormann eröffnen sich damit ganz neue politische Möglichkeiten: Der Finanzminister, der auch Fraktionsführer der Liberalen in Canberra ist, rückt mit dem Ausscheiden des australischen Vizes auf den ersten Posten in „Down Under“ nach.

Der 47-jährige Cormann wanderte 1996 von seiner ostbelgischen Heimat nach Australien aus, nachdem er dort als Austauschstudent seine heutige Ehefrau kennengelernt hatte. Seit 2000 besitzt er nur noch die belgische Staatsbürgerschaft.

Vize-Regierungschef Joyce hatte die Regierung bereits vergangenes Jahr in Schwierigkeiten gebracht, weil er verschwiegen hatte, dass er auch die neuseeländische Staatsbürgerschaft besitzt. Wegen der doppelten Staatsbürgerschaft musste er auf seinen Parlamentssitz verzichten, so dass die rechtsliberale Koalition keine Mehrheit mehr hatte. In der fälligen Nachwahl eroberte er sich den Sitz dann aber wieder zurück.