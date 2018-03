Düsseldorf - „Osmanen-Rocker“ haben 156 Mitglieder in NRW

Düsseldorf.

Mit einer bundesweiten Razzia ist die Polizei gegen die türkisch-nationalistische Gruppierung „Osmanen Germania“ vorgegangen. Die Durchsuchungen fanden in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen statt. Allein in NRW, wo 800 Polizisten im Einsatz waren, wurden 41 Räumlichkeiten in 20 Städten durchsucht – unter anderem in Köln, Gladbeck, Wuppertal und Radevormwald.