Sturmtief „Friederike“: Bahnverkehr bundesweit eingestellt

Aachen. Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr mit ICE und Intercity wegen des Orkantiefs „Friederike” am Donnerstagnachmittag bundesweit aus Sicherheitsgründen eingestellt. Auch der Nahverkehr in mehreren Bundesländern war betroffen, darunter Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Niedersachsen.

Züge, die noch unterwegs seien, sollten aber soweit möglich bis zum Zielbahnhof fahren. Wie lange die Sperrung dauert, war zunächst unklar. Der Bahnverkehr wurde für den gesamten Donnerstag bis zum Betriebsschluss um 3 Uhr früh eingestellt. Das gelte für den Regional- und den Fernverkehr, sagte eine Bahnsprecherin.

An Reisende würden Hotel- und Taxigutscheine ausgeteilt. In mehreren Bahnhöfen wurden Züge als Warteräume für Reisende bereitgestellt. Betroffen sein dürften Zehntausende Menschen. Allein im Regionalverkehr befördert die Bahn in NRW täglich rund eine Million Menschen.

Reparaturtrupps und-fahrzeuge sind an mehreren Standorten bundesweit im Einsatz, um möglichst schnell Sturmschäden an Oberleitungen zu beseitigen und umgestürzte Bäume aus Gleisen zu entfernen.

Der erste bundesweite Stopp des Bahn-Fernverkehrs seit dem Orkan „Kyrill” vor elf Jahren bringt für Reisende auch am Freitag noch deutliche Einschränkungen. Betroffene Strecken müssten erst mit Hubschraubern abgeflogen werden, um mögliche Schäden zu sichten, erklärte ein Bahnsprecher. Dann müsse eine Lok ohne Fahrgäste die Strecke abfahren, bis klar sei, dass die Gleise nutzbar sind. Die Bahn bat die Kunden, Reisen - wenn möglich - zu verschieben.

⚠In #NRW ist aufgrund des #Orkan tiefs #Friederike der komplette #Zugverkehr eingestellt und kann voraussichtlich heute nicht wieder aufgenommen werden. Prognose für morgen Freitag, 19. Januar, ist wegen umfangreicher Schäden noch nicht möglich. https://t.co/Z8H7UkcoTa ⚠#Sturm — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) 18. Januar 2018

Die Deutsche Bahn hat ihre Entscheidung verteidigt, wegen des Orkans „Friederike” vorsorglich den Fernverkehr in ganz Deutschland einzustellen. „Das ist eine notwendige Sicherheitsmaßnahme, weil die Störungen durch den Sturm doch so gravierend sind, dass wir Fernzüge schlichtweg nicht mehr durchbekommen”, sagte Bahnsprecher Achim Stauß am Donnerstagnachmittag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

„Es wäre fahrlässig, die Züge irgendwo, wo man noch fahren kann, noch fahren zu lassen - und dann bleiben Hunderte Fahrgäste auf irgendeinem Bahnhof oder schlimmstenfalls auf freier Strecke hängen. Diese Situation müssen wir vermeiden, und deshalb diese harte Entscheidung, den Fernverkehr komplett in Deutschland einzustellen”, sagte Stauß.

Wer heute irgendwo strande, der bekomme auch eine Betreuung. „Wichtig ist, dass nichts passiert. Wir müssen unsere Reisenden und auch unser Personal schützen”, sagte Strauß.

Ab 12 Uhr ist eine kostenlose Servicenummer unter 08000/996633 eingerichtet.

Alle aktuellen Meldungen für den Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen gibt es in der Übersicht der Deutschen Bahn.

Zwischenzeitlich hatte auch die Rurtalbahn den Betrieb eingestellt. Am späten Nachmittag sind die Strecken der Rurtalbahn aber wieder befahrbar. Mehr Informationen zu den Abfahrtszeiten gibt es auf der Seite der Rurtalbahn.

