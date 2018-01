Region - Orkan „Friederike”: Schwerverletzte, Unfälle und Schäden in der Region

Region. Mit voller Wucht hat der Orkan „Friederike” am Donnerstag die Region getroffen. Mindestens zwei Menschen wurden schwer verletzt, ungezählte Bäume entwurzelt. Die Bahn stellte den gesamten Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen ein, auch etliche Flüge wurden gestrichen. Auf Straßen und Autobahnen kam es zu Unfällen und Staus; an vielen Schulen fiel der Unterricht aus. Wir berichten aktuell.

Video Sturm "Friederike" sorgt für Chaos und Schäden in der Region Bildergalerie Sturmtief „Friederike” tobt durch die Region Bildergalerie Sturm „Friederike“ trifft große Teile von Deutschland Mehr zum Thema

Die ersten Verletzten der Region waren in Hückelhoven im Kreis Heinsberg zu beklagen: Dort war gegen 11 Uhr nach Angaben von Polizei-Pressestelle und Feuerwehr-Leitstelle an der Kreisstraße 26 nahe Schaufenberg ein Baum auf zwei Fußgänger gestürzt. Die beiden Schwerverletzten mussten von Feuerwehrleuten mit Hilfe von Kettensägen befreit werden und wurden vom Rettungsdienst in die Krankenhäuser von Heinsberg und Erkelenz gebracht.

Zu einem tödlichen Unfall kam es dagegen in Emmerich im Kreis Kleve. Dort starb ein 59-jähriger Mann auf einem Campingplatz am Rhein, als ein Baum auf ihn stürzte. Er war nach Polizeiangaben sofort tot.

Umgekippte Lastwagen, zerquetschte Autos

Bis zur offiziellen Aufhebung der Unwetterwarnung durch den Deutschen Wetterdienst DWD gegen 14.50 Uhr hatten die Einsatzkräfte in der Region alle Hände voll zu tun.

In Aachen etwa kippte auf der Wilhelmstraße ein Baum gegen ein Haus. Die Feuerwehr musste mehrere Fahrspuren zwischen Normaluhr und Kaiserplatz sperren, es kam zu einem Verkehrschaos auf dem südöstlichen Alleenring. Auch auf dem Prager Ring sorgte ein umgestürzte Baum für Behinderungen.

An der Jülicher Straße durchschlug ein Baum das Dach eines Hauses, in dem sich ein Getränkemarkt befindet. Das Ladenlokal musste geschlossen werden. In Eilendorf fiel in einem Wohngebiet ein Baum auf ein geparktes Auto, in Haaren stürzte ein Baum auf eine Straße.

Die Aachener Stadtverwaltung ließ sämtliche städtischen Schulen schließen. Die Schüler wurden nach Hause geschickt oder, wenn sie nicht von den Eltern in Empfang genommen werden konnten, in den Schulgebäuden weiter betreut. Die Wochenmärkte vor dem Rathaus und auf dem Severinusplatz in Eilendorf wurden abgesagt. Auch die Müllabfuhr wurde eingestellt.

Bis in den frühen Nachmittag waren rund 200 Einsätze abgearbeitet. Insgesamt waren rund 250 Helfer von Feuerwehren, Polizei, Stadtverwaltung im Einsatz. Die Sturmwarnung für Aachen wurde schließlich gegen 14 Uhr aufgehoben, das eigens eingerichtete Lagezentrum bei der Berufsfeuerwehr beendete seine Arbeit.

In Stolberg gab es ebenfalls mehrere Einsätze wegen umgestürzter Bäume. Auch dort wurde ein Auto zertrümmert. Die Schulen und Kindertagesstätten blieben aber geöffnet. „Die Kinder sind dort sicher untergebracht“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Stolberg. In Eschweiler musste die Entsorgungsdeponie geschlossen werden, nachdem das Dach der Papierdeponie vom Sturm abgerissen worden war. In Alsdorf schloss das Museum Energeticon, in Würselen das Schwimmbad Aquana.

Auch in der Nordeifel stürzten zahlreiche Bäume um, Verkehrsschilder flogen umher und Straßen mussten gesperrt werden. Darunter war auch die Himmelsleiter (Bundesstraße B258). In Monschau stürzte nahe der Jugendherberge ein Baum auf die Straße, auch in Roetgen, Lammersdorf, Rurberg mussten mehrere Bäume von den Straßen entfernt werden.

Überall in der Städteregion Aachen kümmerten sich die Einsatzkräfte um umgekippte Bäume, herabfallende Äste, umgestürzte Baustellenschilder und umherfliegende Dixie-Klos (Zitat Pressesprecher Paul Kemen: „Saß keiner drauf“).

Hunderte Bahnreisende gestrandet

Am Bahnhof von Düren „strandeten“ rund 250 Fahrgäste. Sie wurden mit Getränken versorgt. In der Dürener Innenstadt drohte am Morgen ein Baum umzufallen. Die Veldener Straße wurde deshalb bis etwa 8 Uhr gesperrt. Auch auf der Landesstraße 327 musste ein umgestürzter Baum beseitigt werden. Die Grundschule in Derichsweiler, die Anne-Frank-Gesamtschule und die Heinrich-Böll-Gesamtschule schickten ihre Schüler nach Hause.



Aus dem Jülicher Land wurden ebenfalls Unfälle gemeldet: Auf der Bundesstraße 56 bei Dürboslar wurde ein Kleintransporter regelrecht von der Straße geweht und stürzte um. In der Jülicher Römerstraße fiel ein Baum um, weitere Bäume sollen an der Autobahnanschlussstelle Jülich-West umgestürzt sein. Die Stadt Jülich schloss mehrere Schulen, ebenso den Brückenkopf-Park.



Die Leitstelle des Kreises Düren in Stockheim hatte bis 13.30 Uhr 115 Einsätze zu verzeichnen. Laut Teamleiter Stefan Nepomuck waren dabei in den 15 Kommunen des Kreises 260 Einsatzkräfte im Einsatz. Personenschäden seien nicht zu verzeichnen gewesen, Einsatzgründe waren in der Hauptsache entwurzelte Bäume und lose Dachpfannen.



Auch im Kreis Heinsberg kippte zwischen Geilenkirchen und Übach-Palenberg auf der Landesstraße 164, der früheren B221, ein Lastzug um. Der Fahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Die Straße musste voll gesperrt werden.



In Heinsberg stürzte im Stadtteil Schafhausen Teile eines Baums auf ein geparktes Auto. Insgesamt 80 Mal mussten die Wehren bis Mittag im Kreisgebiet ausrücken, erklärte die Leitstelle im Erkelenzer Feuerschutzzentrum.



In Eupen wurde das Dach eines Wohnhauses komplett abgerissen, wie die ostbelgische Tagsezeitung Grenz-Echo berichtet. In Köln traf es das Wahrzeichen der Stadt: Die direkte Umgebung des Doms wurde am Donnerstag teilweise abgesperrt. Auch der Kölner Zoo wurde geschlossen. Im Kreis Euskirchen musste die Landesstraße 204 zwischen Nettersheim-Marmagen und Milzchenhäuschen wegen umgeknickter Bäume gesperrt werden.



Betroffen war auch der Flugverkehr. Am Flughafen Köln-Bonn wurde der Flugverkehr eingestellt, dies gelte bis zunächst 12.30 Uhr. Auch am Flughafen Düsseldorf wurden Flüge gestrichen. Mehr zu den Beeinträchtigungen im Flugverkehr hier.



Von der Einstellung des Zugverkehrs in NRW (sowie in Niedersachsen und in Rheinland-Pfalz) seien sämtliche Verbindungen für den Regional- und den Fernverkehr betroffen, teilte die Bahn am Morgen mit. Die Sperrung soll bis Betriebsschluss um 3 Uhr nachts andauern. Die Euregiobahn und die Rurtalbahn stellten ebenfalls den Betrieb ein. Aktuelle Informationen zum Zugverkehr hier.



Auf zahlreichen Autobahnen und anderen Straßen kam es zu Staus und Behinderungen. Welche Strecken betroffen waren, lesen Sie hier.











Orkanartige Böen bis 141 Kilometer pro Stunde

Am frühen Nachmittag gab der DWD bekannt, dass „Friederike“ angesichts von gemessenen Windgeschwindigkeiten von über 130 Kilometern pro Stunde offiziell zum Orkan heraufgestuft worden sei.



Die Unwetterwarnung wurde um 14.49 Uhr aufgehoben. Der Wind habe nach der Mittagszeit rasch abgenommen, sagte Sophie Hain, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen gegenüber unserer Zeitung. Dann werde noch vor Sturmböen mit Windstärke 9, also bis zu 85 km/h, gewarnt. Wie lange diese Warnung dann aufrechterhalten werde, sei noch nicht absehbar. Die stärksten Böe in NRW war um 12.30 Uhr am Kahlen Asten mit 141 km/h gemessen worden.



In unserer Region waren die gemessenen Geschwindigkeiten nicht ganz so hoch. Nach Angaben des Wetterdienstes wurde an der Messstelle Aachen-Orsbach um 12 Uhr die Windgeschwindigkeit 110 km/h gemessen, in Geilenkirchen am Flugplatz 119 km/h. Die Wetterstation im Forschungszentrum Jülich maß um 13.20 Uhr immerhin noch 107 km/h (Windstärke 11). Auch wenn dies (noch) keinen Orkan war, waren die Folgen des Sturms wegen des aufgeweichten Bodens schlimmer als bei „Burglind“.



Wind ist nicht das einzige, was der Sturm im Schlepptau hatte. Im Laufe des Vormittags zog eine Regenfront über die Region hinweg, aus der es kräftig herunterprasselte. Immerhin: Ein Schneesturm war „Friederike“ nicht. Das Tief ließ den vereinzelten Schnee von Mittwoch schnell schmelzen, denn es brachte etwa fünf bis elf Grad warme Luft mit sich. Für den Abend wurde Abkühlung vorausgesagt.



100.000 Menschen ohne Strom

Wegen des Sturms hatte es am Vormittag bei rund 100 000 Menschen in Nordrhein-Westfalen und den angrenzenden Bundesländern Störungen und Stromausfälle gegeben. Das teilte der Netzbetreiber „Westnetz” in Dortmund mit. Grund seien auf Freileitungen gestürzte Bäume. Reparaturtrupps seien unterwegs. „Wir versuchen herauszugehen”, sagte ein Sprecher.



In vielen Fällen sei es derzeit jedoch nicht möglich, die Unglücksstellen zu erreichen, da die Sicherheit der Beschäftigten nicht gewährleistet sei. Die Stadtwerke Bochum meldeten „kurzzeitige Spannungsschwankungen im Stromnetz” wegen Störungen in den Hoch- und Höchstspannungsnetzen.