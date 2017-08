Malmedy.

Viele Köche verderben den Brei? Nicht in Malmedy. Dort werden sogar viele Köche gebraucht, damit das gigantische Omelett in der Pfanne nicht anbrennt. Jedes Jahr am 15. August feiert die belgische Kleinstadt ihr Omelett-Festival. In diesem Jahr fand es zum 22. Mal statt. Davon konnte die Veranstalter weder der aktuelle Eier-Skandal abhalten noch das Unwetter mit Starkregen, das über die Region zog.