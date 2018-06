Schleiden.

Zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag wurde in Schleiden ein ungewöhnliches Gefährt entwendet: ein Oldtimer-Trike. Ein 57-Jähriger hatte es am Samstag an einem Wanderparkplatz in Schleiden-Schöneseiffen angeschlossen. Als er am Sonntag zurückkehrte, war sein Trike verschwunden.