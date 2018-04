Aachen/Würselen.

Der achtjährige Junge, der am Sonntag im Wellenbecken des Aquana-Freizeitbads in Würselen ums Leben gekommen ist, ist offensichtlich ertrunken. Dies habe die Obduktion mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ergeben, teilte die Aachener Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.