Aachen - Nuklearexperten fordern die Abschaltung von Tihange 2

Aachen. Die internationale Vereinigung unabhängiger Nuklearexperten (Inrag) fordert die Abschaltung des umstrittenen, belgischen Atommeilers Tihange 2. „Das gilt solange der Sicherheitsnachweis für den Reaktordruckbehälter nicht erbracht ist“, sagte der Physiker und Kernenergie-Experte Wolfgang Renneberg am Freitag anlässlich einer Fachtagung der Inrag in Aachen.

Der Betrieb des Meilers 2 mit seinen tausenden Wasserstoffeinschlüssen widerspreche international anerkannten Bewertungsmaßstäben, heißt es in dem Manifest der Kernenergie-Experten, die Freitag und Samstag in Aachen diskutieren. Städteregionsrat Helmut Etschenberg (CDU) erhofft sich durch die Expertise weitere Argumente bei den Klagen gegen den Betrieb von Tihange 2, der nur 60 Kilometer Luftlinie von Aachen entfernt liegt.

Trotz der Emotionalität der Debatte in der Region, setze die Städteregion vor allem auf einen wissenschaftlichen Austausch. „Wir haben die Sorgen der Menschen in der Region immer ernst genommen und den Menschen eine Stimme gegeben“, sagte Etschenberg und bedankte sich auch bei den Aktivisten aus der Euregio, „Stop Tihange“.

Laschet: „Für mich ist Tihange Chefsache.“

Schirmherr der Tagung ist NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Laschet grüßte per Videobotschaft. „Dass Belgien gerade erst Jodtabletten bestellt hat, ist eine beunruhigende Nachricht, aber auch ein Zeichen, dass Belgien um die Sicherheitsbedrohung weiß“, sagte er. Belgien schließe wohl keinen Zwischenfall mehr aus, schließt Laschet.

Es gebe handfeste Gründe, weshalb Menschen in der Region seit Jahren gegen Tihange demonstrieren. „Ihre Sorgen sind berechtigt, deshalb beteiligt sich NRW an der Klage der Städteregion.“ Seine Gespräche mit der belgischen Seite hätten zwar nicht zur Abschaltung des Meilers geführt, aber er werde hartnäckig bleiben. „Für mich ist Tihange Chefsache.“

Keine Lehren aus Fukushima-Katastrophe gezogen

Hunderte unabhängige Kernenergie-Experten haben sich 2014 in der Vereinigung Inrag zusammengetan, zum Anlass des dritten Jahrestags von Fukushima. Ihre Botschaft: die wichtigsten Lehren aus der Katastrophe seien nicht gezogen worden. Das gelte eben auch für Tihange. „Die Gefahr eines Versagens des Reaktordruckbehälters ist nach den vorliegenden Untersuchungen nicht praktisch ausgeschlossen“, heißt es in dem Manifest der Inrag, der auch der ehemalige Leiter der deutschen Atomaufsicht Dieter Majer und der ehemalige Leiter der US-amerikanischen Atomaufsichtsbehörde, Gregory Jaczko, angehören. Ihnen kann man sicherlich nicht vorwerfen, pauschal gegen den Betrieb von AKW zu sein.

Umso bemerkenswerter also die Stellungnahme vom Freitag. „Der Reaktor hätte mit den jetzt entdeckten Rissen am Reaktordruckbehälter bereits im Jahr 1983 nicht in Betrieb gehen dürfen, sofern diese Risse bereits bei der Herstellung vorhanden waren, wie von Betreiber und Aufsichtsbehörde unterstellt wird.“

Gab es die Risse von Anfang an?

Bei der Bewertung darüber, ob die Risse in den Meilern gefährlich sind oder nicht, ist eine Frage entscheidend: Wann sind diese Fehlstellungen entstanden? Gab es sie von Anfang an oder sind sie im Betrieb entstanden und können somit mehr und größer werden?

Betreiber Engie-Electrabel verfolgt die Theorie, dass die Risse keine Gefahr darstellten, weil sie sich schon beim Bau in der Stahlwand des Reaktordruckbehälters befanden. „Wir sind uns sicher, dass die Risse schon seit Beginn da waren und sich nicht vermehrt haben“, sagt Engie-Sprecherin Anne-Sophie Hugé unserer Zeitung. Man habe alle anderen potenziellen Ursachen für das Entstehen der Risse in den Reaktordruckbehältern ausgeschlossen. Dokumente, die im September veröffentlicht wurden, belegen, dass es Risse von Beginn an gab.

Am Samstag gibt es eine öffentliche Tagung mit Experten und Diskussion von 9.30 Uhr bis 14.15 im Depot, Talstraße 2 in Aachen. Diese Veranstaltung steht Besuchern offen.