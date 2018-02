Region - Nubbel, Hoppeditz & Co: Das letzte Stündchen der Karnevalsfiguren

Region. Narren können grausam sein. Jedes Jahr an Aschermittwoch lassen sie ihren Frust über das Ende der tollen Tage an unschuldigen Karnevalsfiguren aus.

Video Lazarus Strohmanus nimmt die Sünden der Jülicher auf sich Bildergalerie Ende der jecken Tage: Düsseldorfer verbrennen Hoppeditz Bildergalerie Lazarus Strohmanus nimmt die Sünden der Jülicher auf sich Mehr zum Thema

Unter lautem Gejammer haben sich Karnevalisten in vielen nordrhein-westfälischen Städten von den tollen Tagen verabschiedet.

Hoppeditz: Die Düsseldorfer Narrenfigur wird an Aschermittwoch öffentlich verbrannt. Anschließend gibt es einen Trauerzug. Am 11.11. feiert Hoppeditz auf dem Marktplatz seine fröhliche Auferstehung von den Toten.

Lazarus: Eine blau-weiß gekleidete Strohpuppe dieses Namens wird jedes Jahr am Karnevalsdienstag durch Jülich getragen und in die Luft geschleudert. Am Abend stürzt Lazarus Strohmanus von einer Brücke aus in die eiskalte Rur.

Nubbel: In der Nacht zum Aschermittwoch wird in Köln der Nubbel verbrannt. Die Strohpuppe büßt damit stellvertretend für die über Karneval begangenen Sünden. Während der närrischen Zeit hängt die Strohpuppe an oder in vielen Kneipen. Der Brauch kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg auf, doch davor wurde der Nubbel schon am Ende einer Kirmes verbrannt. Auch sagt man auf Kölsch, wenn man nicht weiß, wo jemand steckt: „Dä es beim Nubbel!” (Der ist beim Nubbel!)