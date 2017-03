Aachen.

Er will doch nur bauen. Warum das aber nicht immer so leicht ist – Stichwort Leverkusener Rheinbrücke –, und warum Eidechsen Bauvorhaben mitunter im Weg stehen, darüber sprach der nordrhein-westfälische Verkehrs-, Bau- und Wohnminister Michael Groschek beim Redaktionsbesuch unseres Verlags in Aachen.