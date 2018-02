Düsseldorf - NRW-Umweltministerin hält Diesel-Fahrverbote für unnötig

Düsseldorf.

Die nordrhein-westfälische Umweltministerin Christina Schulze Föcking (CDU) hält Diesel-Fahrverbote für unnötig. Sie sehe die Automobilbranche in der Pflicht, die Fahrer von Dieselautos „nicht im Regen stehen zu lassen”, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in Düsseldorf.