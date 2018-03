Düsseldorf - NRW-SPD leitet Neuanfang ein: Groschek tritt nicht mehr an

Düsseldorf.

Die nordrhein-westfälische SPD hat den Startschuss für einen zügigen personellen Neuanfang gegeben. Landesparteichef Michael Groschek wird nicht mehr für das Amt des Parteivorsitzenden kandidieren. „Wir werden eine große personelle Erneuerung an der Spitze der SPD erleben”, sagte Groschek (61) am Freitagabend am Rande einer Sitzung des SPD-Landesvorstandes in Düsseldorf.