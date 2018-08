Düsseldorf - NRW-SPD fordert keinen Rodungsaufschub im Hambacher Forst

Düsseldorf. Anders als Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) fordert die SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen keinen Aufschub der umstrittenen Rodungen im Hambacher Forst. Wenn der Energiekonzern RWE mit den Rodungen für den Braunkohletagebau beginnen wolle, solle er das tun, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Freitag in Düsseldorf.

RWE habe das Recht, selber zu entscheiden, ob es von der Rodungsgenehmigung Gebrauch mache. RWE will im Herbst mehr als die Hälfte des übrig gebliebenen Waldes roden, um weiter Kohle baggern zu können.

Die SPD stellte sich damit auf die Seite von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der eine Vermittlung in dem aufgeheizten Konflikt abgelehnt hatte. „Die Politik ist hier völlig fehl am Platz”, sagte Kutschaty. Man könne appellieren, aber allein RWE entscheide. Schulze habe als Umweltministerin einen anderen Blickwinkel. Einen Konflikt mit Schulze gebe es aber nicht, sagte Kutschaty. Er stehe mit der Ministerin im Mail-Kontakt. „Wir verstehen uns nach wie vor gut.”

Schulze hatte einen Aufschub der Rodungen für die Zeit gefordert, in der die bundesweite Kohle-Kommission in Berlin über die Bedingungen des Ausstiegs aus der Kohle berät. Die Politikerin war unter der rot-grünen Vorgängerregierung in NRW Wissenschaftsministerin. Die Kohle-Kommission soll bis zum Jahresende einen Ausstiegspfad festlegen. Die Leitentscheidung zum Braunkohleabbau im Rheinischen Revier war 2016 noch von der rot-grünen Landesregierung getroffen worden. Die Entscheidungen zu Hambach sind nicht Teil des Mandats der Kohle-Kommission.

Auch der stellvertretende SPD-Fraktionschef Marc Herter hatte zuvor erklärt, dass RWE „vollständig nach geltendem Recht” handele. Das Recht, die anstehende Rodungsperiode vom 1. Oktober bis zum 28. Februar 2019 zu nutzen, sei „unstrittig, sollte von RWE aber im Sinne einer gesellschaftlichen Deeskalation verantwortungsvoll in Anspruch genommen werden”, teilte er mit.

Herter betonte aber ähnlich wie kurz darauf auch Laschet: „Wer suggeriert, dass ein Beschluss zum Sofortausstieg aus der Kohle durch die Kommission unmittelbar bevorstehe und der Hambacher Forst dadurch gerettet werden könnte, führt die Öffentlichkeit in die Irre”. Ein sofortiger Stopp der Braunkohleförderung in Hambach binnen weniger Monate würde rund 15 Prozent der Stromversorgung in NRW und damit die Versorgungssicherheit gefährden.