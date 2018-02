Düsseldorf - NRW-SPD-Chef Groschek räumt Glaubwürdigkeitsproblem um Schulz ein

Düsseldorf.

Nordrhein-Westfalens SPD-Chef Michael Groschek hat ein Glaubwürdigkeitsproblem seiner Partei beim Eintritt von Martin Schulz in ein neues Kabinett von Angela Merkel (CDU) eingeräumt. „Es gibt Diskussionen um die Glaubwürdigkeit”, sagte Groschek am Donnerstag in Düsseldorf.