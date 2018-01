Düsseldorf/Köln - NRW-Silvesterbilanz: 25 verletzte Polizisten und einige Brände

Düsseldorf/Köln. Bunte Raketen und fast überall eine friedlich-ausgelassene Stimmung: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen sind ohne große Zwischenfälle in das neue Jahr gestartet. Die Polizei hatte mit 4300 Einsätzen in der Silvesternacht zwar viel zu tun - meist ging es aber um kleinere Streitigkeiten, Ruhestörungen oder brennende Mülltonnen.

Probleme mit großen Männergruppen wie in den vergangenen Jahren gab es nach Angaben der Polizei nicht. Allerdings wurden 25 Polizisten verletzt - in einigen Fällen waren sie mit Feuerwerkskörpern beworfen oder beschossen worden. Allerdings habe keiner von ihnen stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen. In der Silvesternacht vor einem Jahr waren noch 33 Beamte verletzt worden.

Besonders im Fokus stand zwei Jahre nach den massenhaften sexuellen Übergriffen auf Frauen erneut das Gelände rund um den Hauptbahnhof und den Domplatz in Köln. „Es waren unfassbar viele Menschen in der Stadt”, sagte ein Polizeisprecher. Szenen wie in der Silvesternacht 2015/16 habe es nicht gegeben. So sei es nirgendwo zu Zusammenrottungen von mehreren Hundert Menschen gekommen. Vor zwei Jahren waren in Köln viele Frauen von Männergruppen sexuell bedrängt und bestohlen worden. Unter den Beschuldigten waren viele Nordafrikaner und Flüchtlinge.

In Düsseldorf reagierte die Polizei kurzfristig mit dem Einsatz einer weiteren Hundertschaft, als 900 Personen mit „offensichtlichem Migrationshintergrund” am Bahnhof ankamen und sich auf den Weg in die Altstadt machten. Die Beamten hätten die Gruppe aufmerksam beobachtet, hätten aber nicht eingreifen müssen, teilte die Düsseldorfer Polizei mit.

In ganz NRW seien in der Silvesternacht 16 Straftaten angezeigt worden, die aus Gruppen von mindestens drei Personen heraus verübt wurden, teilte das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste mit. Im vergangenen Jahr gab es noch 38 solcher Delikte. Insgesamt nahm die Polizei in NRW 41 (Vorjahr: 25) Anzeigen wegen Sexualdelikten auf - dazu werden auch Beleidigungen mit sexuellem Inhalt gerechnet.

Knapp 250 Menschen wurden nach Zählung der Polizei in der Silvesternacht verletzt. In Gelsenkirchen explodierte ein Böller in der Hand eines Mannes - ihm seien zwei Finger ganz und zwei weitere teilweise abgesprengt worden. In Essen wurde ein zwölfjähriger Junge von einer horizontal abgeschossenen Rakete getroffen und erlitt schwere Verbrennungen. In Warendorf explodierte ein Böller in der Hand eines 19-Jährigen - auch er wurde schwer verletzt.

Insgesamt waren in NRW in der Silvesternacht rund 5700 Polizisten im Einsatz.

Rakete flog durchs offene Fenster

Auch die Feuerwehren in NRW hatten in der Silvesternacht viel Arbeit. Bei Bränden sind in der Nacht im Land zahlreiche Menschen verletzt worden. In Salzkotten im Kreis Paderborn brach am frühen Neujahrsmorgen ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft aus. Es zerstörte zwei Zimmer eines Apartments. Fünf Bewohner, die durchs Fenster flüchteten, erlitten Verletzungen. Sie und zwölf Nachbarn konnten nicht mehr ihn das Haus zurückkehren und wurden anderweitig untergebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100.000 Euro.

Bei einem Feuer in Selm (Kreis Unna) wurde in der Silvesternacht eine vierköpfige Familie verletzt, nachdem eine Rakete durch das offene Fenster geflogen war und das Schlafzimmer in Brand gesetzt hatte. Alle vier erlitten Rauchgasvergiftungen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Haus wurde stark beschädigt.

Beim Brand zweier Carports in Sassenberg (Kreis Warendorf) erlitten acht Menschen in der Silvesternacht Rauchgasvergiftungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Während des Einsatzes waren Feuerwehrleute von einem Betrunkenen beleidigt worden.