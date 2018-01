Düsseldorf - NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer: „Lehrermangel lösen wir nicht über Geld“

Düsseldorf.

Besser werden. Hätte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) einen guten Vorsatz für den Unterricht in NRW im Jahr 2018 zu formulieren, wäre das wohl seine kürzeste Version. Alles, was Gebauer anpacken will und muss, soll vor allem zu höherer Qualität führen. Ein naheliegendes Thema also für ein Gespräch mit Kirsten Bialdiga und Frank Vollmer zum Jahresauftakt.