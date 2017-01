Aus Westfalen in den Bundestag

Christina Kampmann, am 11. Juli 1980 in Gütersloh geboren, ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, hat in Gütersloh Abitur gemacht. An der Fachhochschule studierte sie Öffentliche Verwaltung und schloss 2004 mit dem Verwaltungswirt (FH) ab. An der Fernuniversität Hagen absolvierte sie zudem noch ein Studium in Politischen Wissenschaften und erhielt dort den Bachelor. Im Anschluss erwarb sie nach zwei Semestern in Wien den Master in Europäischen Studien.

Von 2009 bis 2011 arbeitete sie im Standesamt von Bielefeld. Nach verschiedenen Funktionen bei der SPD in Bielefeld wurde sie für die Bundestagswahl 2013 nominiert und gewann den Wahlkreis knapp vor der CDU. Am 30. September 2015 schied sie aus dem Bundestag aus und wurde Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport in Düsseldorf.

Franz-Josef Antwerpes war von 1978 bis 1999 Regierungspräsident in Köln. Für unsere Zeitung trifft er in lockerer Folge bekannte und interessante Persönlichkeiten.