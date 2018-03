Düsseldorf - NRW kündigt Vorstoß für neue Fleisch-Kennzeichnung an

Düsseldorf.

Nordrhein-Westfalen will sich für eine bundesweit einheitliche Kennzeichnung von Fleisch stark machen, die Auskunft über die Haltungsbedingungen der Tiere gibt. Sie werde auf die neue Bundesregierung zugehen und als Vorsitzende der Agrarministerkonferenz mit ihren Amtskollegen eine einheitliche Kennzeichnung diskutieren, kündigte NRW-Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking (CDU) am Mittwoch an.