Düsseldorf - NRW-Innenminister Reul stellt Kriminalitätsstatistik vor

Düsseldorf.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) stellt am Mittwoch (11) Zahlen zur Entwicklung der Kriminalität in Nordrhein-Westfalen für 2017 vor. Die Zahl der von der Polizei in NRW erfassten Straftaten liegt seit Jahren relativ konstant bei etwa 1,5 Millionen.