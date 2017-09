NRW fördert Elektromobilität mit 100 Millionen Euro

Düsseldorf. Angesichts drohender Fahrverbote in NRW-Städten will die Landesregierung die Elektromobilität und die Nachrüstung dieselbetriebener Linienbusse des Nahverkehrs fördern. Das hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag nach einem Treffen mit Oberbürgermeistern mehrerer NRW-Städte und Vertretern der Kommunalen Spitzenverbände in Düsseldorf bekanntgegeben.

Dabei war über die drohenden Fahrverbote und den zweiten „Diesel-Gipfel” mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am kommenden Montag in Berlin gesprochen worden.

„Die betroffenen Städte brauchen schnelle Lösungen”, sagte Laschet. Es gehe darum, die Anforderungen der EU-Luftqualitätsrichtlinie schnellstmöglich zu erfüllen.

Mehr als ein Drittel der bundesweit 89 Städte, in denen die Grenzwerte für Stickstoffdioxid überschritten werden, liegt in NRW, warnten die Grünen. Der zweite Diesel-Gipfel dürfe nicht erneut in einem Desaster enden.

Den Ausbau der Elektromobilität werde die Landesregierung mit 100 Millionen Euro fördern, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). In der ersten Runde eines Wettbewerbs „Emissionsfreie Innenstadt” habe Bonn bereits den Zuschlag für 10 Millionen Euro erhalten. Die Stadt will Öffentlichen Nahverkehr, Elektromobilität und Car-Sharing verbinden.

Noch einmal 30 Millionen Euro würden im November an weitere Kommunen vergeben. Für das Modellvorhaben stehen in diesem und im kommenden Jahr insgesamt 80 Millionen Euro zur Verfügung. Außerdem werde im Herbst ein 20-Millionen-Sofortprogramm „Elektromobilität” für Kommunen, Handwerker, Unternehmen und Privatleute aufgelegt. Damit sollen Ladestationen und die Umrüstung der Fahrzeugflotten auf Elektroantriebe unterstützt werden.

Pinkwart erhofft sich dadurch eine Verdopplung der derzeit 1600 öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge in NRW. Ziel sei es, Fahrverbote zu vermeiden. Der Minister äußerte sich auch zum Vorschlag seines Parteichefs Christian Lindner, die Schadstoff-Grenzwerte europaweit wieder anzuheben: Dies gehe nicht im Alleingang und werde vermutlich länger dauern als wirksame schnelle Maßnahmen zu ergreifen, sagte Pinkwart.

„Die Oberbürgermeister müssen von Ministerpräsident Laschet und von Kanzlerin Merkel wirksame Maßnahmen zur Stickoxid-Reduktion einfordern”, verlangte der BUND-Landesvorsitzende Holger Sticht. „Wenn es keine Nachrüstung der Hardware gibt, haben die Städte keine andere Wahl, als die Zahl der Fahrzeuge zu reduzieren. An Fahrverboten führt dann kein Weg mehr vorbei”, sagte BUND-Experte Dirk Jansen.

Die Oberbürgermeister dürften sich bei den Treffen nicht mit Scheinlösungen wie Nachbesserungen der Motor-Software oder etwas Geld für einen „Mobilitätsfonds” abspeisen lassen. „Stickstoffdioxid ist eine tödliche Gefahr”, so der Umweltschutzverband.