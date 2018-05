Pfingsten: Stau auf den Autobahnen

Region. Am Freitag wird es eng auf den Straßen von NRW. Die Urlaubswoche für alle Schulkinder sorgt für deutlich erhöhten Verkehr über die Pfingsttage. Wir behalten die Verkehrslage in NRW im Auge und informieren über die besten Wege, um entspannt in den Urlaub zu kommen. Wer kann, sollte so früh wie möglich starten.

Ab 14 Uhr wird es voll auf den Autobahnen, wie Straßen.NRW berichtete. Viele nehmen sich extra früher frei, um zeitig in den Urlaub zu starten, dabei fallen dann Urlaubs- und Pendelverkehr oft noch zusammen.

Besonders betroffen sind die Autobahnen in Richtung der Küsten, die A1, A31, A40, A57 und A61, letztere besonders im Kreuz Meckenheim. Dazu kommt dichter Verkehr auf dem Kölner Ring und im Ruhrgebiet.

In der Region ist es am Morgen weitgehend ruhig. Ein Feuerwehreinsatz sorgte jedoch für rund 30 Minuten Zeitverlust auf der A44 von Belgien in Richtung Aachen. Am Parkplatz Königsberg war eine unbekannte Flüssigkeit ausgelaufen, die Feuerwehr ist vor Ort und rechnet mit einem Abschluss der Arbeiten gegen 9.30 Uhr.

In Belgien ist mit langen Staus rund um Antwerpen zu rechnen. Der Autobahnring dient als Verteiler in die Küstenregionen. In den Niederlanden sind die A67 und A12 betroffen. Erstere führt von der deutschen A40 in Richtung Antwerpen, die A12 führt die deutsche A3 weiter in Richtung Den Haag.

Im Rückreiseverkehr wird es dann besonders am Sonntag, dem 27. Mai, eng. Auch da staut es sich wieder in den Ballungszentren und auf den Nord-Süd-Achsen A1 und A3.

Sperrungen und Baustellen

Gebaut wird am Wochenende auf der A59 zwischen den Dreiecken Köln-Porz und Heumar. Bis Montagmorgen ist sie wegen Brückenarbeiten gesperrt, Umleitungen sind ausgeschildert. Bauarbeiten gibt es ebenso auf der A43 zwischen Kreuz Recklinghausen und Recklinghausen/Herten - mit einer Sperrung von Pfingstsamstag bis Pfingstmontag - und auf der A45 zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Süd.

